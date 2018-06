A&W va se débarrasser de ses pailles en plastique partout au Canada

La chaîne de restauration rapide A&W a décidé de retirer les pailles de plastique de tous ses restaurants au Canada d’ici la fin de l’année.

Les Services alimentaires A&W du Canada Inc. ont fait cette annonce vendredi à l’occasion de la Journée mondiale de l'océan, en soulignant qu’ils devenaient ainsi «la première chaîne de restauration rapide en Amérique du Nord à s'engager dans cette voie».

«Réduire la quantité de déchets dans les décharges est une priorité absolue pour A&W et c'est là une excellente manière de faire une grande différence, a indiqué Susan Senecal, la présidente et chef de la direction de A&W Canada. Nous sommes fiers d'effectuer ce changement qui est motivé par les souhaits de nos clients, nos franchisés et par les membres de notre personnel.»

A&W proposera à ses clients d'utiliser des pailles en papier 100 % biodégradables et produites de manière durable, a ajouté l’entreprise, précisant que dernières durent de deux à trois heures dans une boisson sans se dégrader, mais qu’elles se dégradent dans l'environnement en trois à six mois.

«Ce passage aux pailles en papier permettra d'éviter d'en jeter 82 millions dans les décharges chaque année», ont précisé les Services alimentaires A&W du Canada Inc., en faisant remarquer qu’ils comptent utiliser, en plus d’emballages biodégradables, de vraies tasses, de vraies assiettes et de vrais couverts, ce qui leur permettra d’éviter «de jeter des millions d'articles à usage unique dans les décharges chaque année».