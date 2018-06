Comment cesser d’être nulle aux yeux de mon conjoint?

Mon mari et moi avons pris la décision il y a trois ans, de quitter nos emplois pour partir une entreprise. Il en est le pivot, mais c’est moi qui effectue les transactions, qui fais le suivi des dossiers et qui tiens la comptabilité. Avec la plus grande objectivité, je pense que je suis tout aussi indispensable à l’entreprise que lui. Mais il ne voit pas les choses de la même façon.

Mon mari a toujours été un homme exigeant comme prof, et il l’est resté. Mais au-delà de cette qualité de base, il s’est toujours cru au-dessus de la mêlée, se targuant d’être le meilleur dans son domaine. Conséquence, il passe son temps à me rabaisser comme si j’étais sa subalterne. Au début je pensais que c’était la nervosité de se lancer en affaires qui le rendait ainsi. Mais je me suis rendu compte que ça n’avait rien à voir. Il se sent et se dit supérieur aux autres, et à moi en particulier.

Comme je lui dois beaucoup puisque c’est grâce à ses compétences que nous avons pu nous lancer dans cette aventure, je me suis retenue jusqu’à maintenant de lui lancer mon tablier en pleine face comme on dit de façon imagée. Mais ma colère monte de mois en mois, et je ne sais pas encore combien de temps je pourrai me retenir.

Ce qui me chagrine et augmente ma rancœur à son endroit, c’est que nos enfants de 15 et 17 ans me reprochent de mal me défendre et de me laisser manger la laine sur le dos sans réagir. Ma fille m’a même lancé l’autre soir après avoir entendu son père m’invectiver et me fermer au nez la porte de son bureau « Maman, tu manques tellement de caractère, que je me demande si papa n’a pas raison de te traiter comme il le fait? »

Cette phrase m’a jetée par terre et fait plus mal qu’un coup de scalpel. Je voudrais réagir, mais comment le faire sans tout faire sauter? Faute de réponse, je continue à travailler fort en me fixant des objectifs élevés pour qu’il réalise enfin que je ne suis pas nulle.

Femme en souffrance

Vous allez attendre combien de temps encore la venue d’un miracle qui ne se produira jamais? De quoi avez-vous peur pour laisser cet homme vous manquer de respect sans le remettre à sa place? Plus vous allez ignorer ses attaques et ses insultes, plus il continuera. Pour lui, votre absence de réaction correspond à un encouragement à continuer. Il est plus que temps de lui signifier qu’il va trop loin. Et faites-le de façon claire et posée avant d’éclater sous la colère. L’aide d’un coach vous serait très utile dans les circonstances, car l’opération a besoin d’être menée rondement.