Des recettes à consommer sans modération!

Quiconque aime les fraises et les framboises sera comblé de bonheur avec le nouveau livre concocté par Caroline Dostie.

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Ouvrage riche, diversifié et joliment illustré, Ah les fraises et les framboises ! s’intéresse à tout ce qui entoure et définit ces deux petits fruits, histoire de les savourer pleinement, notamment grâce à une sélection de 75 recettes alléchantes.

Avec ou sans chef

Portée par le souci de ne pas dépendre de trop d’ingrédients et de ne pas transformer le fruit afin qu’on puisse le goûter pleinement, Caroline Dostie – dont la vaste expérience va de l’hôtellerie et du tourisme à la photographie culinaire – a créé de multiples rendez-vous sucrés, mais s’est encore plus laissé transporter par un petit goût salé.

Photo courtoisie Caroline Dostie

« Les recettes salées, c’est ma section favorite, avoue-t-elle. Inspirations du moment, toutes testées à la maison avec les enfants parce que je voulais que ce soit un livre que toute la famille puisse apprécier. Des fois, des recettes de chefs, c’est un peu plus complexe et long à faire. Ma section de recettes sucrées et salées, c’est assez rapide, assez simple. »

Prêt malgré tout pour un défi et des découvertes ? Ah, les fraises et les framboises ! renferme 15 créations culinaires de chefs d’ici, dont deux de Patrice Demers (Tartelette aux fruits rouges et chantilly au laurier, Éclair fraise et coco), une de Martin Juneau (Crème à la vanille et gel de fraise à la fève de tonka) et deux de l’initiative Trois fois par jour imaginées par Marilou (Tarte sans cuisson fraises, romarin et yogourt, Sandwichs à la crème glacée et aux framboises).

Coups de « food »

Pour ceux et celles qui n’accordent pas encore une place importante aux fraises et aux framboises dans leur alimentation, Caroline Dostie a deux plats qui devraient les ravir à coup sûr grâce à leur facilité de confection et la fraîcheur qui en émane.

« La salade de mâche, estragon et fraises, c’est accessible, assure-t-elle. On goûte super bien le fruit, c’est facile à assembler et cela accompagne bien un poisson blanc ou un autre repas. Ce serait un bon début. L’autre qui est facile et dont mes enfants raffolent, c’est la tartine avec un fromage fêta de brebis, des fraises, du basilic et du pain frais qu’on prend chez le boulanger. »

Et pour les fous de ces fruits, que faut-il savoir avant de leur accorder une place dans (presque) tous ses repas ? « Attention à ne pas trop manipuler la framboise, dit Caroline Dostie. L’ajouter à la fin des recettes, au moment de servir pratiquement, parce que c’est beaucoup moins beau et moins bon. Par contre, la fraise est beaucoup plus facile à cuisiner. Elle garde sa forme et si elle ramollit un petit peu, ça va aussi. C’est bon avec du salé, du sucré et n’importe quand durant la journée. »

Comme ces petits fruits se marient avec tant de saveurs, on ne peut pas pêcher par abondance, assure Caroline Dostie. Ne restreignez donc pas votre enthousiasme.

TRUCS POUR MANGER DES FRAISES ET DES FRAMBOISES DU QUÉBEC TOUTE L’ANNÉE :

Les congeler

Les transformer en confiture

Les cuisiner pour faire de la compote

Les réduire en coulis

Choisissez vos fraises et framboises

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Si l’automne appartient aux pommes, l’été est assurément la saison des fraises et des framboises. La période idéale pour cueillir ces petits fruits ? Du début à la mi-juillet.

Encensant ceux et celles qui se dévouent afin d’offrir un « fruit parfait », Caroline Dostie souhaite que « les gens partent en autocueillette et dégustent aux kiosques le plus souvent possible, qu’ils aillent à la rencontre des producteurs. »

C’est pourquoi, dans Ah, les fraises et les framboises !, elle a pris soin d’inclure une liste de 16 fermes du Québec qui attendent les visiteurs à bras ouverts. Parmi elles, sept établissements permettent de cueillir les vedettes de son livre :

Le Comte de Roussy (6167, avenue Royale à L’Ange-Gardien) fait aussi la part belle aux pommes et aux poires. Le Domaine Mont-Vézeau (365, route 321 à Ripon) profite également d’un vignoble. Nordvie (1049, chemin des 2e-et-3e- Rangs à Saint-Bruno-de-Guigues) offre la possibilité de déguster les jus pétillants Guizous. La Ferme Quinn (2495, boulevard Perrot à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) est, de plus, une terre d’accueil pour les citrouilles et les sapins de Noël. La Fraisière ROU.G.I. (1525, route 235 à Sainte-Sabine) regorge de fruits et légumes. La Cité agricole (4260, chemin Notre-Dame à Saint-Augustin-de-Desmaures) offre la chance de récolter soi-même tous ses aliments. Au Pays des petits fruits (11 000, rang Sainte-Henriette à Mirabel), les bleuets, les mûres et les groseilles prennent leur place.

3 CONSEILS POUR APPRÉCIER SES RÉCOLTES :

S’adonner à la tâche en matinée, afin d’avoir des fruits fermes et savoureux.

Jeter son dévolu sur des fraises rouge vif et ayant toutes leurs feuilles.

Déposer le résultat de ses efforts dans une glacière pour obtenir plus de fraîcheur.

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Quelques recettes tirées du livre

Smoothie aux petits fruits et beurre d’amandes

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Préparation : 5 minutes

Portions : 1 bol ou 2 verres

Ingrédients

1 banane

250 ml (1 tasse) de framboises congelées

375 ml (1 ½ tasse) de fraises congelées

60 ml (¼ tasse) de beurre d’amandes

60 ml (¼ tasse) de lait d’amandes

5 ml (1 c. à thé) de graines de chia

Granola de chanvre (facultatif)

Figues (facultatif)

Miel (facultatif)

Technique

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance soyeuse. Servir dans 1 bol ou dans 2 verres. Garnir de granola de chanvre et de figues en tranches, et napper de miel.

Tacos de crevettes au piment coréen et fraises

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Cuisson : 5 minutes

Préparation : 20 minutes

Portions : 4

Ingrédients

24 crevettes décortiquées

12 petites tortillas de maïs souples

30 ml (2 c. à soupe) de piment coréen

1 filet d’huile d’olive

1 pincée de fleur de sel

2 limes coupées en quartiers

2 ou 3 radis français

1 avocat

250 ml (1 tasse) de fraises parées et coupées en dés

125 ml (½ tasse) de coriandre lavée, ciselée

1 concombre libanais lavé

Technique

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). Dans un bol, mélanger les crevettes avec la pincée de sel et un filet d’huile d’olive, puis enrober du piment coréen. Mettre un papier sulfurisé (papier parchemin) sur une plaque à biscuits. Déposer les crevettes sur la plaque. Cuire au four 4 ou 5 minutes, ou jusqu’à ce que les crevettes soient opaques. Réserver. Pendant ce temps, couper les radis en tranches fines, faire des tranches d’avocat et couper le concombre en julienne. Dans une assiette de service, déposer côte à côte les fraises, le radis, l’avocat, le concombre, la coriandre et les quartiers de lime. Dans une seconde assiette de service, déposer les crevettes cuites. Laisser chaque convive garnir à son goût sa tortilla.

Madeleines à la framboise et au miel

Photo courtoisie, Caroline Dostie

Cuisson : 8 à 10 minutes

Préparation : 15 minutes

Repos : 30 minutes au congélateur

Portions : 12 madeleines

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de beurre non salé

15 ml (1 c. à soupe) de miel

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

180 ml (¾ tasse) de farine tout usage

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

1 pincée de sel

2 œufs

75 ml (1/3 tasse) de sucre

12 framboises fraîches

Technique

Préchauffer le four à 220 °F (450 °F). Beurrer le moule à madeleines et le mettre au congélateur 30 minutes. Dans une casserole, faire fondre le beurre avec le miel et la vanille en remuant. Réserver et laisser refroidir. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel à l’aide d’un fouet. Dans un second bol, à l’aide d’un fouet ou au batteur sur socle, mélanger les œufs et le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. Ajouter le mélange de farine aux ingrédients humides. Ajouter le beurre refroidi. Remplir aux ¾ les coquilles du moule à madeleines. Déposer délicatement une framboise au centre de chaque madeleine. Mettre au four entre 8 et 10 minutes, ou jusqu’à ce que les madeleines soient bombées et dorées. Les servir tièdes avec un thé, en collation.

Note : Les madeleines sont meilleures le jour même.