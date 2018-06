Employés oubliés

L’administration Labeaume a été des plus proactives en prévision du Sommet du G7, tant à l’égard des commerçants et des résidents que des questions de sécurité. Aucun aspect n’a été négligé... sauf en ce qui concerne ses propres employés.

Il fallait se promener dans le Vieux-Québec et à proximité de l’hôtel de ville de Québec, hier, pour constater à quel point plusieurs employeurs du secteur ont pris la décision de fermer leurs portes.

C’est tout dire, même l’Assemblée nationale a opté pour une suspension des activités parlementaires, dans une approche que le gouvernement a voulue «préventive et responsable». Les élus ne siégeront donc pas aujourd’hui, et quelque 10 000 fonctionnaires œuvrant sur la colline parlementaire sont en congé depuis hier après-midi.

La décision, vue comme un recul démocratique, a essuyé son lot de critiques. Mais avec tous les incidents qui se sont produits lors de ce genre d’événements, de telles mesures exceptionnelles surprennent moins. Ce ne sont pas les manifestations pacifiques porteuses de messages qui dérangent ici. C’est plutôt cette poignée de «gredins et de vils coquins», comme l’a si bien exprimé le député Gérard Deltell, qui forcent des mesures exceptionnelles.

On espère que les dégâts seront des plus limités, et les autorités semblent plutôt rassurées. Mais on ne sait jamais.

Vie qui continue

Pour Réal Pleau, président du syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (SFMQ), la Ville fait du « gambling avec la sécurité des employés ». Il est en discussion depuis deux semaines avec la direction générale, car plusieurs employés ont manifesté de l’inquiétude. Dans cette optique, le chef syndical a tenté d’obtenir le déplacement dans d’autres bureaux des employés situés à l’hôtel de ville, un symbole politique, et à l’édifice Price, qui abrite aussi la résidence du premier ministre du Québec.

Mais voilà, la direction a refusé tout compromis. «On ne gère pas tous nos peurs de la même manière, fait valoir M. Pleau, et puis il y a toutes sortes de cas, comme des parents monoparentaux qui s’inquiètent de ne pas pouvoir aller chercher leur enfant à la fin de la journée, de se retrouver pris.»

Pour expliquer sa décision, l’administration de la Ville mise sur la sécurité plus importante et la préparation très poussée quant aux mesures de sécurité. On y voit un signal comme quoi la vie continue, on souhaite donner l’exemple et on tient à ce que le travail se poursuive sans ambages, comme l’expliquait le maire en conférence de presse hier.

La position se défend, mais si jamais la tension et le niveau d’alerte grimpaient, la Ville pourrait difficilement se justifier.