G7: la manifestation sur les plaines d'Abraham est terminée

Une cinquantaine de manifestants, dont plusieurs vêtus de noir et masqués, se sont rassemblés sur les plaines d’Abraham, vendredi en fin d'après-midi.

Le groupe s’est réuni vers 15h15 sur les Plaines, derrière le Concorde. Quelques minutes plus tôt les manifestants avaient quitté le parc Berthelot en direction de la haute-ville sans s’arrêter au parc de l’Amérique-française où il devait y avoir rassemblement.

La police est rapidement arrivée sur place.

La manifestation en direct

16h45:

#MANIFESTATION | Le rassemblement dans le secteur des plaines d'Abraham près du cap Diamant est terminé. #SécuritéG7 #G7 #villequebec #manifencours — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 8 juin 2018

16h24:

#MANIFESTATION | Le rassemblement dans le secteur des plaines d'Abraham près du cap Diamant. Le SPVQ demande aux gens de quitter les lieux et d'utiliser les trottoirs en sortant des plaines.#SécuritéG7 #G7 #villequebec #manifencours — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 8 juin 2018

16h18: Des pelotons de l'antiémeute se retirent graduellement des plaines d'Abraham. On annonce que les manifestants peuvent quitter le site des Plaines.

Photo Pierre-Paul Biron

16h15: L'antiémeute entoure les Plaines et empêche une poignée de manifestants de quitter les lieux.

Photo Nicolas Lachance

16h08: Les manifestants qui se sont rendus sur les Plaines ont été encerclés et ne peuvent plus sortir. Impossible pour la cinquantaine de quitter les plaines qui se retrouvent dans le secteur de la grande scène du Festival d’été de Québec. Plusieurs pelotons du SPVQ et de la SQ encerclent le groupe.

16h05: Les Plaines encerclées pour 20 personnes.

16h04:

|#MANIFESTATION | Le rassemblement est dans le secteur des plaines d'Abraham près du cap Diamant. Le SPVQ intervient de manière planifiée et avec professionnalisme.#SécuritéG7 #G7 #villequebec — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 8 juin 2018

16h: Une manifestante confronte l'antiémeute, seule, entourée de journalistes. Elle critique les 600 M$ dépensés pour le sommet, «de l'argent qui aurait pu aller aux personnes âgées».

16h: Il reste 25 manifestants et des centaines de policiers encerclent complètement les Plaines. Un policier a dit «ils sont tous faites»;

15h55: Un agent des plaines d'Abraham a enlisé son véhicule devant les manifestants. Les manifestants ridiculisent la situation. L'antiémeute arrive et crie aux gens de bouger.

Photo Nicolas Lachance

15h53: Des manifestants reviennent vers les Plaines. Les policiers doivent revoir leur stratégie continuellement. Mouvement vers l'arrière du Manège Militaire. On tente d'empêcher que des manifestants puissent sortir. On redemande l'escouade canine.

Photo Pierre-Paul Biron

15h48: Le groupe se trouve près de l'escalier du Cap-Blanc.

15h43: Des manifestants suivis de policiers sur les plaines d'Abraham. Ça bouge en direction de l'escalier du Cap-Blanc.

15h32: Les manifestants retranchés sur les plaines d'Abraham. Aucune réelle issue alors que les policiers les ont pris en souricière. La SQ entre dans le parc.

Photo Pierre-Paul Biron

15h25: Manifestation se met en route dans le secteur du Manège Militaire. Une manifestante crie «La SQ ce n'est pas assez, on veut l'armée.» L'escouade arrivé au pas de course.