Exposition Sophie Thibault, chef d'antenne de TVA, à la Galerie Québec Arts: jusqu'au 10 juin!

Tout le monde connaît Sophie Thibault, chef d’antenne de TVA. Mais connaissez-vous l’artiste? Jusqu’au 10 juin, ses œuvres photographiques seront exposées à la Galerie Québec Arts dans le cadre de l’exposition Lux. Des jeux de lumière et de réflexions, des clichés tirés de voyages, dont un en Tanzanie, du macro, de l’urbain... Entrez dans l’univers visuel de celle qui œuvre depuis 30 ans à communiquer l’actualité auprès du public. En entrevue avec Pascale Robitaille, elle a expliqué de quelle façon la photographie apporte un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle.

« Je me sens en dette envers les spectateurs et les gens parce qu’il y a quand même une bonne proportion de mauvaises nouvelles qu’on transmet soir après soir, a-t-elle confié à Pascale. Au fil du temps – ça fait maintenant 30 ans –, ça pèse un peu sur l’âme. Je pense que j’essaie de rattraper cela en essayant d’aller cherche le beau. » Voyez des images de l’exposition et l’entrevue complète à Pleins feux sur Québec, samedi.

Un aperçu à www.galeriequebecart.com.