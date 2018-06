Fête nationale : une brochette de quelque 20 artistes de renom

La programmation du Grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale a été dévoilée mercredi. Cette fête culturelle très attendue réunira plus d’une vingtaine d’artistes de tous horizons cette année. L’animation sera assurée par un trio adoré des Québécoise : Garou, Gregory Charles et Isabelle Boulay. La fête commencera dès 19 h avec le rappeur Manu Militari. Puis des prestations tout en mots et en chansons se succéderont sous le thème Histoire de héros. À voir et à entendre : Patrice Michaud, Annie Villeneuve, Luc De Larochellière, les sœurs Boulay, Guylaine Tanguay, Daniel Lavoie, Mitsou. Le discours patriotique sera prononcé par Simon Boulerice, Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie Laberge, ainsi que par le porte-parole de la fête, Michel Côté. Programmation complète à capitale.fetenationale.quebec.