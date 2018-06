Fonctionnaires en congé à cause du G7: Couillard n’a aucun regret

Même si les perturbations en haute-ville n’arrivent pas à la cheville de celles du printemps 2001 à Québec jusqu’à présent, Philippe Couillard assume totalement sa décision d’avoir donné congé à 10 000 fonctionnaires pendant le sommet du G7.

«Je vais être toujours du côté de la précaution parce que s’il se produit quelque chose, qu’est-ce que vous me diriez? Est-ce que vous n’auriez pas dû, dans le fond, mettre plus de forces de sécurité? (...) Prendre des précautions dans une situation semblable, c’est toujours une bonne chose», a commenté le premier ministre lors d’une mêlée de presse au Château Frontenac, vendredi après-midi, en marge d’une rencontre avec le premier ministre du Vietnam.

M. Couillard a également encensé le travail des forces de l’ordre qui ont réussi à contenir les rares trouble-fêtes qui se sont pointés en haute-ville depuis jeudi soir et à éviter la casse.

«J’ai toujours dit que les manifestations font partie de la démocratie. On a la chance d’être dans un système démocratique où la liberté d’expression existe. Maintenant, la limite, c’est bien sûr la violence envers les personnes et les dommages causés à la propriété. Là-dessus, il n’y a pas beaucoup de tolérance et les forces de sécurité font bien leur travail. Je pense que les gens peuvent manifester tant que ça reste dans ces limites-là.»

Rappelons que l’Assemblée Nationale, en pleine session intensive, a également suspendu ses travaux jeudi après-midi et vendredi. «On va rattraper les heures de débats parlementaires pour compléter le bilan législatif et je pense que les fonctionnaires seront de retour très bientôt», a-t-il minimisé.