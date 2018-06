Formule 1: un arc-en-ciel de pneus

Pour la saison 2018 des Grand Prix de Formule 1, Pirelli demeure le fournisseur officiel des pneumatiques. Si les dimensions des pneus sont les mêmes (305/670-13 à l'avant et 405/670-13 à l'arrière), on ne peut en dire autant de la variété.

Cette année, deux nouveaux types de gomme font leur apparition, ce qui porte le compte total à neuf. La Formule 1 est un sport dont la précision frôle celle de la chirurgie et c’est pour cette raison, entre autres, qu’on retrouve autant de nuances dans la nature de la gomme.

Hyper-tendre Rose Pirelli

Après un concours mené sur les réseaux sociaux, ce nouveau pneu pour 2018 a été baptisé «Rose» par les multiples internautes qui se sont prononcés. Il est carrément le plus tendre jamais produit par Pirelli. Son adhérence est exceptionnelle, mais sa durée de vie est limitée étant donné qu’il s’use plus rapidement que les autres pneus.

Ultra-tendre Violet Pirelli

Tout comme l’Hyper-tendre, la souplesse de ce pneu est sa principale caractéristique. Pirelli dit de lui qu’il se démarque particulièrement sur les circuits sinueux. Sa longévité n’est toutefois pas sa plus grande qualité. Le choix de la couleur est lui aussi le résultat d’un appel à tous sur les réseaux sociaux.

Extra-tendre Rouge Pirelli

L’Extra-tendre se distingue par temps frais. Sa mise en température, qui est définie comme étant très rapide, est appréciée par les pilotes en périodes de qualifications.

Tendre Jaune Pirelli

Ce type de gomme est la plus utilisée lors des Grand Prix. Les différentes écuries apprécient les performances et la durée de vie de cette gomme. Son fabricant précise que le Tendre Jaune est autant efficace en début de Grand Prix quand les réservoirs d’essence sont pleins qu’en fin de course lorsqu’il est temps de faire le tout pour le tout.

Medium Blanc Pirelli

Comme pourrait le laisser croire la couleur qui l’identifie, le Medium Blanc est le pneu le plus neutre de la gamme. Son fabricant indique qu’il performe particulièrement bien sur les pistes dont les courbes sont longues et où la température est élevée.

Ice Blue Pirelli

De par sa rigidité, le pneu Ice Blue est lent à se réchauffer. Par conséquent, il offre donc une durabilité plus élevée que les pneus plus tendres. Sur les circuits comportant des portions particulièrement rugueuses et où les virages sont rapides, il se démarque par sa longévité. Il permet donc d’étirer le temps entre les arrêts aux puits pendant les courses.

Super-dur Orange Pirelli

Tout comme l’Hyper-tendre Rose, le Super-dur Orange est nouveau au sein de la gamme de pneumatiques offerts pour la saison 2018. Chez Pirelli, la couleur orange de son lettrage signifie qu’il s’agit de la gomme la plus dure qui soit.

Intermédiaire Vert Pirelli

C’est sur piste humide ou en voie d’être asséchée que l’Intermédiaire Vert s’avère le plus efficace. Chaque seconde, il peut disperser jusqu’à 25 L d’eau.

Pluie Bleu Pirelli

En cas de pluie extrême, c’est vers le Pluie Bleu que se tournent les écuries. Pirelli vante ses mérites en affirmant qu’il peut évacuer jusqu’à 65 L d’eau par seconde.