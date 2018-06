Harcèlement sexuel: départ du patron de l’animation chez Disney

LOS ANGELES | Le directeur artistique de Disney Animation, le légendaire John Lasseter, quitte ses fonctions à la suite d’accusations de harcèlement sexuel intervenues en plein scandale Harvey Weinstein.

Le géant du divertissement Disney a indiqué dans un communiqué que Lasseter, 61 ans, allait occuper un rôle de consultant jusqu’au 31 décembre puis quitterait le groupe.

« John a eu une carrière remarquable chez Pixar et Disney Animation, réinventant le métier de l’animation, prenant des risques inouïs et racontant des histoires originales, de grande qualité et intemporelles » a commenté Robert Iger, PDG de Disney.

« Nous sommes profondément reconnaissants de sa contribution qui comprend la superbe relance des studios Disney Animation. L’une des plus grandes réussites de John est d’avoir assemblé une équipe de grands conteurs et d’innovateurs dont la vision et le talent ont défini les normes de l’animation pour les générations à venir », a-t-il ajouté.

« Les six derniers mois m’ont donné l’occasion de réfléchir à ma vie, ma carrière et mes priorités personnelles », a pour sa part déclaré John Lasseter dans le communiqué.

« Si je reste fidèle à l’art de l’animation et inspiré par le talent créatif de Pixar et Disney, j’ai décidé que la fin de l’année serait le bon moment pour me focaliser sur de nouveaux défis créatifs », a-t-il ajouté.

John Lasseter avait annoncé en novembre qu’il prenait un congé sabbatique de six mois après des comportements inappropriés, tels que des « étreintes non consenties », envers des employées de l’entreprise.

Le réalisateur de « Toy Story » (1995) et de « Cars » (2006) avait présenté ses excuses et reconnu « avoir échoué » à insuffler une culture « de la confiance et du respect » dans ses studios. « Ce n’est jamais aisé de faire face à ses faux pas, mais c’est la seule manière d’apprendre », avait-il aussi déclaré, en plein scandale Weinstein, le producteur déchu aujourd’hui inculpé de viol.

Les révélations sur les agressions sexuelles présumées de Weinstein, accusé par une centaine de femmes, ont généré une prise de conscience mondiale sur les violences et le harcèlement sexuels avec le mouvement #MeToo, et entraîné la chute d’une litanie d’hommes puissants, comme le chef Mario Batali ou dans le cinéma l’acteur Kevin Spacey et le producteur Brett Ratner.

Lasseter, réalisateur oscarisé, a notamment permis à Pixar de passer de simple appendice du service de graphisme de Lucasfilm à l’un des studios d’animation les plus célèbres au monde, multioscarisé, et racheté par Disney.