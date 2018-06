La Servante écarlate : 5 choses à savoir avant d'écouter la saison 2

En collaboration avec

La Servante écarlate a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie en 2017 — et avec raison. La série brosse le portrait d’une dystopie où les femmes sont dépouillées de leurs droits fondamentaux et réduites à l’esclavagisme sexuel.

Avec ses performances remarquables et sa grammaire visuelle léchée, La Servante écarlate a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques. Véritable phénomène télévisuel, la série a notamment été récompensée aux cérémonies des Golden Globes et des Emmy Awards.

Histoire de vous mettre à jour en vue de la sortie du deuxième volet sur Club illico, revisitons la saison 1.

La République de Gilead

L’Amérique connaît une crise de fertilité sans précédent. La météo imprévisible, les maladies et les récoltes faméliques provoquent une panique générale.

Les Fils de Jacob, un groupe de fondamentalistes religieux, profitent du climat de peur pour réaliser un coup d’État. L’organisation prend le contrôle du pays et instaure Gilead, un régime totalitaire où les femmes fécondes sont asservies.

Les opposants sont alors froidement exécutés et les pêcheurs sont envoyés aux Colonies, une zone toxique où l’on travaille jusqu’à l’épuisement.

June / Offred

La série se concentre sur June. Elle est séparée de sa fille Hannah et de son mari Luke alors qu’ils tentent de traverser la frontière canadienne pour fuir Gilead.

June est envoyée dans un centre d’endoctrinement, puis assignée comme servante à la famille Waterford dans le but de porter leur enfant.

Elle est ensuite sommée d’avoir des relations sexuelles avec Nick, le chauffeur du commandant Waterford, afin d’augmenter les probabilités de grossesse.

June et Nick s'éprennent d'affection et ce dernier lui révèle être un agent infiltré. Il enquête secrètement sur le commandant, trop habitué des maisons closes et dont l’ancienne servante s’est suicidée. La saison un se clôt alors que June découvre être enceinte.

Les Waterford

Fred Waterford est un haut dirigeant de la République et un membre éminent des Fils de Jacob.

Avant le putsch, son épouse Serena travaillait à convaincre l’Amérique qu’il était de la responsabilité morale des femmes d’être domestiquées. Elle plaide même que la fertilité doit être considérée comme une ressource nationale à commercialiser.

Or, les Waterford sont incapables de concevoir un enfant. Ils acquièrent donc June et lui assignent le prénom Offred (de Fred).

Serena supporte difficilement l’hypocrite subordination de June. Cette rancœur est exacerbée alors que Serena apprend à quel point June plaît à Fred.

Emily / Ofglen

Emily est assignée comme servante au commandant Glen et à son épouse.

Surprise lors d’un ébat amoureux avec une autre femme, elle se fait exciser. Au retour de l’opération, Emily ne peut se résigner à courber l’échine devant ses tortionnaires.

Lors d’un rassemblement sur la place du marché, elle vole une voiture laissée sans surveillance et écrase un garde à pleine vitesse. Elle se fait arrêter et est engouffrée dans une camionnette noire à destination des colonies.

La résistance

Janine, une autre servante, met en péril la vie de son nouveau-né. Elle est condamnée à être lapidée par ses consœurs. Encouragées par June, elles protestent pacifiquement contre la sentence et refusent de s’exécuter.

Emily, servante avec qui June se lie d’amitié, lui apprend l’existence de Mayday. Il s’agit d’un groupe de résistance clandestin ayant comme objectif de détruire Gilead de l’intérieur.

June est déterminée à y collaborer.

Alors que le cauchemar persiste, la résistance s'organise. Horrifique et magnétique, la série promet de captiver les curieux lors de son deuxième volet.