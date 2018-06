Le 51e Festival Western de Saint-Tite : une programmation enlevante!

Pour sa 51e année, l’événement le plus couru des amateurs de rodéo et de musique western du Québec propose une programmation bien remplie. Dix rodéos professionnels seront présentés aux festivaliers regroupant les meilleurs cowboys des circuits Coupe Canada et IPRA. En plus des disciplines habituelles, les spectateurs auront l’occasion de voie des prestations du bull jumper et d’extreme bullfighting... Adrénaline garantie! Parmi les têtes d’affiche : Anne Lottinville, Carl Bernier et Tyler Foster, athlètes renommés, de même que le clown de rodéo Brinson James.

Photo courtoisie

Également, de nombreux spectacles mettront de l’ambiance pendant les festivités. Des artistes de renom sont attendus, notamment Renée Martel, Roch Voisine, Michel Louvain, Guylaine Tanguay, Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Maxime Landry, ainsi que le groupe Kaïn et bien d’autres.

Photo courtoisie

Des planchers de danse accueilleront des milliers de festivaliers, pour des cours de danse, des ateliers de perfectionnement, de la danse libre, notamment. Les jeunes et les ados ne sont pas en reste puisque la Zone Ado et la Place de la famille présenteront une programmation spécialement prévue à leur intention.

Rappelons que le Festival Western de Saint-Tite contribue à la vitalité économique de la ville en générant des retombées de 45 M$ annuellement et en privilégiant les achats locaux.

Du 7 au 16 septembre, à Saint-Tite. Info : fwst.ca