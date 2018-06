Le Canada s’opposera à la réintégration de la Russie au G7

QUÉBEC | Le Canada s’opposera à la réintégration de la Russie dans le G7, malgré la demande du président américain Donald Trump.

À quelques heures du début du sommet du G7 à Charlevoix, Donald Trump a appelé les membres de ce groupe sélect à réintégrer la Russie, expulsées après son annexion de la Crimée, un territoire ukrainien, en 2014.

«Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations, a-t-il déclaré à la Maison-Blanche, juste avant de s’envoler pour la région de Charlevoix, en vue du sommet du G7. Je suis le pire cauchemar de la Russie, mais une fois que c’est dit, la Russie devrait faire partie de cette rencontre. Ce n’est pas politiquement correct, mais nous avons un monde à diriger. Ils devraient laisser la Russie revenir», a-t-il ajouté.

Le bureau du premier ministre du Canada Justin Trudeau a rapidement fait savoir que celui-ci n’allait pas changer sa position et qu’il n’était pas question de réintégrer la Russie. «Notre position n’a pas changé», a indiqué la porte-parole du premier ministre Trudeau Chantal Gagnon.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a affirmé en point de presse que des obstacles fondamentaux, comme l’agressivité de la Russie en Crimée, bloquent son retour à la table du G7.

Le président Trump a toutefois un allié: Giuseppe Conte, le nouveau chef du gouvernement populiste italien. M. Conte a indiqué sur les médias sociaux, quelques minutes après les déclarations de Donald Trump, qu’il était d’accord avec Donald Trump, en ajoutant qu’il serait «dans l’intérêt de tous» de voir la Russie de retour dans les bonnes grâces du G7.

La réputation russe

Plusieurs pays du G7 ont eu maille à partir avec la Russie. Au Canada, la ministre canadienne des Affaires étrangères pro-Ukrainienne Chrystia Freeland a goûté au fiel des médias russes.

En avril, Radio-Canada rapportait qu’une chaîne de télévision publique russe a diffusé plusieurs fois à des heures de grande écoute un reportage accusant la chef de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, d'avoir caché le passé «nazi» de son grand-père maternel, tout en l’accusant d’agir en fonction de ses motivations personnelles.

Aux États-Unis, les principaux services de renseignement – la CIA, la NSA et le FBI – ont déjà dénoncé l’ingérence de la Russie pour favoriser la candidature de Donald Trump à la présidentielle face à Hillary Clinton, via les réseaux sociaux et le piratage d’informations provenant du camp démocrate, indique l’Agence France-Presse.

En France, l’agence Reuters a révélé que la Russie a tenté de glaner des informations personnelles sur Emmanuel Macron pendant la campagne en recourant à Facebook.

En Grande-Bretagne, Facebook a accepté d’élargir son enquête sur une possible ingérence russe dans la campagne du Brexit. La première ministre britannique Theresa May a aussi accusé Moscou d’avoir orchestré l’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille avec un agent neurotoxique de conception soviétique appelé Novitchok.