Le Frigo a 3 ans

Le grossiste Le Frigo convie la population à célébrer avec lui ses trois ans d’existence à l’occasion d’un BBQ Party, ce dimanche, de 10 h à 16 h. Le maître fumeur, Micael Béliveau, et l’équipe de compétition BBQ, les Bark’s Boys seront sur place pour faire goûter leurs créations et pour prodiguer quelques conseils aux amateurs de grillades. Des promotions et des rabais seront offert tout au long de la journée. Pour information, visitez la page Facebook du Frigo.