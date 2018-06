Le pavillon Gérard-Morisset au MNBAQ a fait peau neuve

Le Musée national des beaux-arts du Québec a poursuivi sa mise en beauté en rénovant entièrement le pavillon Gérard-Morisset. Pleins feux a eu la chance de le visiter en primeur en compagnie d’Annie Gauthier, directrice des collections et de la recherche, avant son ouverture officielle, à point pour le 85e anniversaire du Musée. C’est un pavillon entièrement renouvelé qui est proposé à la population, qui pourra fréquenter des espaces plus lumineux, où les détails historiques, comme la pierre, sont mis en valeur avec des teintes de blanc, en continuité avec le très réussi pavillon Lassonde. Des points de vue saisissant sur les plaines et sur l’ensemble du complexe muséal de même que des espaces de vie accueillants ont été aménagés. Une mise aux normes a également été faite. Samedi, visitez les espaces rénovés et voyez un avant-goût de quelques pièces de l’exposition Berthe Morisot, femme impressionniste, présentée à compter du 21 juin.

3 jours gratuits pour visiter

Rappelons que du 23 au 25 juin prochain, pour souligner les 85 ans du Musée, les portes des différents pavillons seront ouvertes gratuitement à la population. Différents événements ainsi que de l’animation, des visites guidées et des surprises sont prévues à cette occasion. Pour celles et ceux qui veulent danser toute la nuit, la Nuit MNBAQ, sous le thème Constellation, se déroulera le 24 juin.



Pour en savoir plus : mnbaq.org.