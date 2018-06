Les États-Unis remettent en question l’ordre mondial, selon le président du Conseil européen

QUÉBEC – Le président du Conseil européen Donald Tusk a reproché vendredi à Donald Trump de «remettre en question» l'ordre mondial.

«Ce qui m’inquiète le plus, c’est que l’ordre mondial basé sur des règles communes est remis en question, non pas par les suspects habituels, mais, surprise, par son principal architecte et garant, les États-Unis», a affirmé en point de presse à Québec M. Tusk, qui participe à la réunion des chefs d’États et de gouvernements du G7 à La Malbaie.

M. Tusk a fait ces déclarations lors de l’ouverture de la rencontre marquée par les désaccords commerciaux majeurs entre le président américain Donald Trump et les autres pays membres.

M. Tusk estime que de miner cet ordre mondial ne pourra bénéficier qu’à eux qui veulent «un nouvel ordre» ou «la démocratie libérale et les libertés fondamentales cesseront d’exister».

«Ce n’est pas dans les intérêts des États-Unis ni de ceux de l’Europe. Je veux être très clair : nos valeurs communes et les règles de l’ordre mondial valent la peine de se battre et nous allons toujours les défendre puisqu’elles sont le fondement de la démocratie libérale et définissent notre façon de vivre», a dit M. Tusk, qui estime que l’Europe et les États-Unis vivent présentement un «moment difficile».