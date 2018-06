Les fermetures de routes à prévoir pour ce week-end

MONTRÉAL – De nombreux travaux ainsi que le Grand Prix de Formule 1 perturberont la circulation cette fin de semaine. Les secteurs de l’autoroute 10 à Brossard et de l’autoroute 15 en direction sud seront notamment à éviter.

L’autoroute 15 sud sera complètement fermée, entre l’échangeur Turcot et l’autoroute 10 (Bonaventure), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Conséquemment, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) et de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 sud et le pont Champlain seront fermées selon le même horaire. Un détour est possible via la bretelle pour la route 136 / autoroute 720 est, sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), rue Jean-D’Estrées, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa, autoroute 10 est et pont Champlain.

Les entrées de l’avenue Girouard et de l’avenue Atwater seront aussi fermées.

En raison du projet du nouveau pont Champlain, l’autoroute 10 ouest sera complètement fermée, entre la sortie 11 (autoroute 30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l’entrée de la route 132 à Brossard, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Plusieurs détours sont prévus: pour le pont Champlain il faudra passer via l’autoroute 30 ouest, boulevard Matte et route 132 est, pour le pont Jacques-Cartier via l’autoroute 30 est, sortie 76 et route 116 ouest. Le réseau local et le boulevard Taschereau seront accessibles via la voie de desserte de l’autoroute 10 ouest et le boulevard Lapinière.

À noter que les accès au pont Champlain via la route 132 seront fermées du dimanche 20 h au lundi 5h.

La rue Notre-Dame (sous les bretelles de l’échangeur Turcot) sera fermée, entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à samedi 23 h 59.

En direction est, les automobilistes devront plutôt passer via le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul. Du côté est, via la rue Saint-Patrick. En direction ouest, un détour est possible via les rues Saint-Rémi, Cabot, Saint-Patrick puis le boulevard Monk.