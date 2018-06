Michaëlle Jean, éternelle victime

À la très fédérale Radio-Canada, on a eu droit, lors du dernier Bye Bye, à une imitation de Michaëlle Jean vêtue de Chanel, s’autocongratulant de sa propre importance. À la fin de la vignette, une voix décrivait les symptômes de la maladie mentale, comme une parodie des pubs de Bell « pour la cause » : « La mégalomanie est caractérisée par une surestimation de soi et une incontrôlable folie des grandeurs ».

On avait ressorti un extrait d’un film de son mari Jean-Daniel­­­ Lafond où on apercevait Michaëlle Jean (qui se présente aujourd’hui comme une haute figure du fédéralisme) lors d’une rencontre avec les poètes Gérald Godin et Paul Chamberland, et l’ex-felquiste Pierre Vallières, portant un toast à l’indépendance.