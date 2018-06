Pierre Turgeon quitte les Kings

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Pierre Turgeon ne sera pas de retour à titre d’adjoint à l’entraîneur chez les Kings de Los Angeles.

L’équipe a annoncé la nouvelle, vendredi, sur son site web.

«Pierre nous a informés de sa décision de ne pas revenir à son poste d’entraîneur pour des raisons familiales et nous avons accepté sa démission, a indiqué le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake. Nous le remercions pour ses efforts avec les Kings au cours de la dernière saison et nous lui souhaitons ce qu’il y a de mieux dans ses projets futurs.»

Turgeon avait été nommé adjoint à l’entraîneur-chef John Stevens, le 10 juillet 2017. Son bon ami Luc Robitaille, président des Kings, l’avait alors convaincu de tenter l’expérience.