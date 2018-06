Pourquoi vouloir briser des codes bien établis?

Je voudrais revenir sur le cas de cette jeune étudiante musulmane qui souhaite entrer dans la police en gardant son hijab. J’avoue que quelque chose m’échappe dans son histoire. Prenons un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Pourquoi une personne qui veut entrer dans une compagnie dont la tenue de travail est noire, ce qu’elle sait très bien avant de postuler, demanderait-elle ensuite de faire changer sa tenue à elle parce que le noir ne lui va pas et que le rose lui va mieux, une fois qu’elle sera embauchée? Le plus simple et le plus logique serait d’aller dans une entreprise où il est possible de s’habiller comme elle veut, non? Suis-je dans le champ?

Lionel

Un enjeu religieux n’est pas du tout du même ordre qu’un simple enjeu esthétique. Ce serait trop simple. La preuve en est dans le clivage des opinions vis-à-vis du port d’un couvre chef autre que celui prévu dans la profession de policier. Moi-même je suis encore très indécise là-dessus.