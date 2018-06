Quatre questions pour trois grands entrepreneurs du cannabis

Le marché du cannabis était l’un des sujets abordés par plusieurs conférenciers lors de C2 Montréal.

Porte-monnaie a saisi l’occasion pour s’entretenir avec trois grands noms de cette industrie florissante.

Alan Gertner est le cofondateur de Tokyo Smoke et PDG de Hiku Brands. Avec ces entreprises, Alan souhaite déstigmatiser l’usage de la plante et la rendre attrayante pour monsieur et madame Tout-le-monde.

Beth Schechter est la directrice générale du Open Cannabis Project, une initiative qui vise à répertorier et cataloguer toutes les souches de cannabis afin qu’elles restent dans le domaine public.

Bruce Linton est le PDG d’une des plus importantes compagnies de cannabis au Canada, Canopy Growth Corporation.

Tous les trois ont de grandes ambitions pour le futur de cette industrie.