[QUIZ] Quel type de festivalier es-tu?

L’été, c’est la saison des festivals. Et dans la capitale, il y en a un qui est particulièrement attendu : c’est le ComediHa! Fest-Québec. Avec ses deux villages festifs, et son nouvel espace gourmand MiHa!M-Québec, il se réinvente depuis près de 20 ans avec un but ultime: nous faire tripper.

L'évènement qui nous fait pleurer de rire rassemble chaque année toutes sortes de festivaliers qui ont envie de passer un bon moment. Et toi, quel type de festivalier es-tu? Voici un quiz pour enfin le savoir. Go!

Quiz Question #1 Un show mystère! J’adore les surprises. Elie Semoun Cathy Gauthier Maxim Martin Question #2 J’emprunte la Tesla de mon ami La bus, c’est plus écolo Mon auto – je veux pouvoir écouter la radio en conduisant Ma moto Question #3 En train de faire du camping sauvage À la librairie Pantoute Dans ma cour en train de tondre mon gazon Dans mon bar de quartier préféré Question #4 Un cube géant Un autobus scolaire Un chapiteau Une terrasse Question #5 De l’impro Un enregistrement de podcast Le show « Comédie dans le noir », où on doit deviner les humoristes qui sont sur scène Le show XXX Question #6 Phil Roy Je préfère les shows plus underground de type « open mic » Patrick Huard Fabien Cloutier Question #7 Ça change toutes les semaines Safia Nolin Céline Dion Éric Lapointe Question #8 La tyrolienne Le mur d’escalade Une séance d’autographes avec Rosalie Vaillancourt Boire de la bière. Quoi? C’est une activité. Question #9 Des tacos extra sauce piquante Un maïs grillé avec du chimichurri Un sac de chips BBQ Un hot-dog extra relish Question #10 Toute ma gang Peu importe, c’est les spectacles qui m’intéressent avant tout Ma blonde / mon chum Mes deux meilleurs amis Aventurier Nerd Groupie Sans limite Tu es l’aventurier. Constamment à la recherche de découvertes, tu es la personne dans ton groupe d’amis qui est toujours « game ». Les shows immersifs et les nouvelles expériences, c’est pour toi! Tu es le nerd. Dans un festival, tu adores visionner des courts-métrages, assister à des conférences et lire le programme de long en large. Des shows en anglais? Pas de problème. Tu es parfaitement bilingue. Tu es le groupie. Tu connais le signe astrologique du chat de Jean-Michel Anctil et tu es déjà allé à Trois-Rivières assister pour la quatrième fois au show de Phil Roy « parce que la salle était plus intime ». Pendant le festival, ne manque pas les shows des grands noms de l’humour! Tu es le sans limite. Les shows osés, les blagues salées et l’humour noir, ça ne te fait pas peur. En fait, c’est ce que tu préfères. Tu recherches les shows « edgy »! Partagez votre résultat sur Facebook

Le ComediHa! Fest-Québec, ça s’en vient! Achète ton laissez-passer dès aujourd’hui.