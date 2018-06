Rénovation du St-Hubert de l'avenue Jules-Verne: 15 M$ d’investis par le Groupe Martin

Le Groupe Martin a présenté jeudi le résultat des travaux de rénovation du restaurant St-Hubert de l’avenue Jules-Verne à Québec qui sera rouvert au public à compter du 11 juin, à 11h.

Depuis six ans, le Groupe Martin a procédé à des investissements totalisant plus de 15 M$ pour rajeunir ses restaurants et en construire de nouveaux.

La salle à manger, les cuisines et la façade extérieure du restaurant St-Hubert de l’avenue Jules-Verne ont complètement été transformées.

Les clients, nombreux à fréquenter l’endroit, pourront apprécier les changements apportés à compter de lundi.

Le restaurant de l’avenue Jules-Verne est en effet le plus fréquenté parmi les 120 restaurants de la chaîne.

Il accueille environ 420 000 personnes par année. Le Groupe Martin, qui est propriétaire de 11 restaurants St-Hubert dans la région de Québec, investit constamment dans ses établissements. D’ailleurs, d’autres investissements sont prévus notamment à Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que sur le boulevard Laurier.