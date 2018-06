Retour à la normale à Victo

Après un hiver rigoureux et un produit hivernal qui avait mal réagi, les 18 verts du club de golf de Victoriaville étaient inaccessibles depuis l’ouverture du club. Les golfeurs devaient utiliser des verts temporaires situés devant les verts actuels afin de permettre une récupération maximale et rapide.

Après un mois de travail intense de la part du personnel de terrain, sous la direction du surintendant, Jean-René Lessard, la situation est revenue à la normale. Le club a profité de cette malheureuse aventure pour semer un nouveau type de pelouse (Bentgrass) qui est plus résistant aux maladies et aux écarts de température que le gazon de type « Poa » plus fragile. Le Club de golf Laurier, de Princeville, qui avait subi les mêmes contraintes (verts temporaires) que son grand frère (Victoriaville), offre aussi maintenant l’accessibilité à tous ses verts.

55 ans de mariage

Photos courtoisie

Monique Michaud et Patrick Desbiens (photos) de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, se sont mariés, il y a 55 ans, soit le 8 juin 1963, à l’église Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard). De cette union sont nés deux garçons, Jean-Pierre et Frédéric (Patricia Larue). Ils sont également les heureux grands-parents de trois petits-enfants : Jean-Christophe, Bénédicte et Maëlys Desbiens. Félicitations.

Médaille du LG

Photo courtoisie

Lise Lemay, bénévole au Mouvement Albatros auprès des personnes souffrant de maladie grave ou en phase terminale, a reçu, le 12 mai dernier, la Médaille du lieutenant-gouverneur pour son engagement bénévole soutenu au niveau communautaire, auprès des aînés. Mme Lemay accompagne à titre de bénévole Albatros des personnes en fin de vie, et ce, depuis plus de 25 ans. Cet honneur rejaillit sur celles et ceux qui, en toute gratuité, accompagnent les personnes en fin de vie afin de leur permettre, ainsi qu’à leurs proches, de pouvoir vivre pleinement cette période de vie si précieuse. Sur la photo, Lise Lemay et Gilles Harvey, président du Mouvement Albatros Lévis.

100 ans

Photo courtoisie

Mme Simone Bussières, de Québec, fête aujourd’hui son centenaire. Celle qui est née le 8 juin 1918 a travaillé à la radio de Québec (CHRC) dans les années 1950 comme animatrice (Tante Colette), puis de 1956 à 1960 à la télévision (Télé-4) où elle a écrit et animé quelques émissions éducatives (Jeunes Talents). Écrivaine, romancière et conteuse québécoise, elle a fondé et dirigé sa propre maison d’édition, Les Presses Laurentiennes (1963-1988). Récemment, elle a reçu la visite des jumeaux Édouard et Mahée Langlois (8 ans), petits-enfants de la sœur d’un couple d’amis qui visite Mme Bussières régulièrement. Elle était ravie de les recevoir chez elle.

50 ans de mariage

Photos courtoisie

Félicitations à Roger Roy et Huguette Bouchard, de L’Ange-Gardien, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 8 juin 1968 à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré (photo). À ce jour, il forme une belle petite famille composée de Marie-Josée et Sylvain accompagnés de Daniel et Josée, leurs conjoints/conjointes et de leurs deux petites-filles Maude et Myriam. Joyeux 50e de la part des familles Bouchard et Roy. Si vous passez dans le coin de la station-service Esso (angle Clémenceau et Seigneuriale) à Beauport, vous saluerez Roger à la caisse.

Anniversaires

Photo courtoisie, Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall, OSGG

P-Michel Bouchard (photo), PDG du Centre des congrès de Québec... Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plate-forme de 3 mètres, 33 ans... Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia, 66 ans... André Matte, président du club de golf de Lévis... Maxim Gaudette, comédien et acteur québécois, 44 ans... Cindy Cinnamon, de Québec, 45 ans...Le cardinal Marc Ouellet, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 juin 2017. Ernesto « Tito » Puentes (photo), 88 ans, chef d’orchestre et trompettiste virtuose cubain... 2015. Marie-Louise Carven-Grog, 105 ans (Carmen de Tommaso), couturière française, fondatrice de la Maison Carven... 2013. Robert Gallimard, 87 ans, éditeur littéraire français... 2012. Frank Cady, 96 ans, acteur américain (Sam Drucker) dans la série Les Arpents verts... 2011. Franck Fernandel, 75 ans, acteur et chanteur français.