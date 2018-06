Stéphane Gasse dit adieu à son micro

C’est ce vendredi matin que l’animateur Stéphane Gasse dira adieu à ses auditeurs à BLVD 102,1.

L’animateur qui exerce ce métier professionnellement depuis 32 ans a annoncé il y a deux semaines, tout juste avant de recevoir les résultats du coup de sonde printanier de Numeris, qu’il se retirait des ondes.

Il demeurera toutefois dans l’univers radiophonique, cette fois en Mauricie, alors qu’il a accepté de diriger les programmations de Rythme FM ainsi que du 106,9 FM, des stations de Cogeco à Trois-Rivières.

Vendredi matin, avant de débuter son émission, l’animateur a publié un texte touchant sur son compte Facebook, dans lequel il se remémore sa route radiophonique (débutée à l’âge de 15 ans!) qui fût «beaucoup plus longue que ce dont il aurait pu rêver».

«C’est fou comment l’homme de beaucoup (trop) de mots que je suis arrive difficilement à trouver ceux qu’il faut pour décrire la journée qui s’amorce, la dernière de ma carrière d’animateur radio. Tout à l’heure, je prononcerai mes derniers mots à la radio en tant qu’artisan.Je n’ai aucune idée de ce que je dirai», avoue-t-il d’entrée de jeu.

«La radio a été comme la femme de ma vie, toujours présente, incontournable, nécessaire. Je l’ai tellement aimée. Elle m’a menée partout, permis de rencontrer l’homme de la rue, la femme célèbre, le politicien inspirant, l’entrepreneure à succès, l’artiste populaire, l’athlète de renom. Tout comme j’y ai découvert la laideur de ce que nous pouvons parfois être comme société», énumère-t-il.

Stéphane Gasse a ensuite témoigné des aléas du métier et comment celui-ci a défini «l’homme qu’il est devenu».

«La radio m’a offert des moments de grâce et des périodes plus humbles. J’y ai croisé mes idoles, confronté ceux dont je ne partage pas l’opinion. Elle m’a enseigné à écouter l’autre, combattre les idées préconçues. Je n’y ai pas toujours excellé, mais, au moins, j’y ai mis beaucoup de volonté. Je m’y suis fait des amis, précieux comme envieux, vrais et faux.

Des amis de convenance et aussi heureusement des amis pour la vie. J’y ai assouvi mon insatiable appétit d’apprendre, de comprendre et surtout, de dire. J’y ai trouvé l’homme que je suis devenu. Merci radio. Qu’aurais-je été sans toi?», a-t-il conclu.

