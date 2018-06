Une belle fin de semaine pour le Québec

MONTRÉAL – C’est une fin de semaine ensoleillée et chaude qui attend l’ensemble du Québec. Et le beau temps devrait s’installer encore plusieurs jours.

La journée de vendredi débutera sous le soleil pour une grande partie de la province. À Montréal, malgré des vents venant de l’ouest à 20 km/h dans l’après-midi, les températures atteindront les 23 °C. Le même scénario attend Québec avec un mercure qui affichera 21 °C.

Un système dépressionnaire apportera des nuages en Abitibi-Témiscamingue dans l’après-midi, avec un risque de faibles averses. L’est de la province aura aussi un peu de nuages.

Samedi et dimanche, le temps devrait être ensoleillé pour tout le monde. À Montréal comme à Québec, le ciel sera bien dégagé et les températures se situeront entre 21 et 23 °C.

Dès lundi, même si un nouveau système dépressionnaire risque de toucher le nord et l’est du Québec, le ciel restera dégagé et les températures se stabiliseront dans les normales de saison pour dépasser les 25 °C au cours de la semaine.