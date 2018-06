Une troisième arrestation en lien avec la manifestation de jeudi à Québec

La police de Québec dénombre trois arrestations au lendemain de la première manifestation anti-G7 qui s’est tenue à Québec, jeudi soir.

Un homme de 36 ans a été arrêté sur le terrain après avoir été identifié au préalable par les policiers pour avoir proféré des menaces sur Internet.

«La cybercriminalité de la Sûreté du Québec a identifié l’auteur de la publication. Les policiers du SPVQ ont ensuite été en mesure de cibler rapidement l’individu sur le terrain lors de la manifestation et ainsi procéder à son arrestation», précise le Groupe intégré de sécurité du G7 dans un communiqué émis vendredi.

Déjà, les policiers de Québec avaient confirmé l’arrestation de deux personnes au terme du mouvement de protestation en Haute-Ville à Québec.

Il s’agit d’un homme de 32 ans, arrêté pour possession d’arme et bris de condition, et d’un homme de 24 ans, arrêté pour possession de matière incendiaire et bris de condition, indique le corps policier.

Les trois hommes demeurent détenus et devraient comparaître au courant de la journée, vendredi, par voie de vidéo-comparution.