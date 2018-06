[VIDÉO] Dead Or Alive 6 révélé en marge de l’E3

La fameuse foire techno n’est même pas lancée que les studios de jeux vidéo jouent déjà du bras pour annoncer leurs parutions à venir.

D’où le dévoilement, ce matin d’un avant-goût de Dead Or Alive 6 sur IGN

Au programme: un nouveau moteur et un graphisme relevé (les expressions faciales des pugilistes — et les blessures apparaissent sur eux au gré des combats — en témoignent tout particulièrement).

Bien que les habitués seront ravis de retrouver le jeu et sa mécanique, les novices pourront également se lancer dans l’arène, car on introduira un nouveau système d’attaque et de combo simplifiés sur Dead Or Alive 6.

Sa date de lancement n’a toutefois pas été précisée. On indique toutefois que le jeu sera disponible pour les consoles PS4, Xbox One ainsi que PC via Steam.