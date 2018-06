CHRÉTIEN, Victorien



À Montréal, le 20 mai 2018, à l'âge de 76 ans est décédé M. Victorien Chrétien, époux de Mme Jeannine Arsenault. Il laisse également dans le deuil son fils Sébastien Chrétien (Stéphanie Lecompte), ses fidèles compagnons Pepone et Dixie, ses frères et sœurs Alice, Réjeanne, Marie-Paule, Lili, Huguette Claudette, feu Raymonde, Gérald, Denis, Hilaire, feu Jean-Marie, feu Gilles, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesdès 13hEn sa mémoire, des dons à la fondation Parkinson Québec seraient appréciés.