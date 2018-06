ROUSSEAU, Orize Nadeau



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 17 mai 2018, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Orize Nadeau, épouse de feu monsieur Félix Rousseau, fille de feu madame Dométilde Castonguay et de feu monsieur Joseph Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 15h.. La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane, Alain, Gabriel, Claire, Diane, Francine, Michel, Ginette, Marielle, Serge et Martin; sa sœur, Cécile; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme: Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.