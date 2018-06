5 Seconds of Summer en 6 points

Puisque la formation présentera sous peu son troisième opus, effectuant ainsi un retour sur la scène musicale après trois ans d’absence, on mérite de s’y attarder, cette semaine !

1. Le groupe australien 5 Seconds of Summer a vu le jour en 2011, précisément à Sydney. Comme c’est le cas pour de plus en plus d’artistes actuels, c’est en partie à YouTube que ce band doit son succès.

2. Il est constitué de Michael Clifford, Luke Hemmings, Calum Hood et Ashton Irwin. C’est donc un boy-band de quatre gars plutôt que cinq, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire à certaines personnes.

3. Et la comparaison avec tout boy-band s’arrête ici ! Pourquoi ? Parce que nos amis donnent dans le pop-rock et non pas la pop bonbon ! Mais bon, la formation a tout de même déjà fait la première partie de concerts pour One Direction, en 2013...

4. Ses deux premiers albums, 5 Seconds of Summer et Sounds Good Feels Good, ont été lancés en 2014 et 2015.

5. À ce jour, on peut probablement considérer la pièce de 2014 She Looks So Perfect comme la plus populaire pour eux.

6. 5 Seconds of Summer parviendra-t-il à retourner au top des palmarès avec son prochain album, Youngblood ? C’est ce qu’on verra les semaines suivant son lancement, prévu pour le 15 juin ! Les deux premiers extraits, Want You Back et Youngblood, la pièce titre, nous donne déjà un bon aperçu de la direction adoptée par les gars en 2018. À suivre...