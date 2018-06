LEBLOND, Ghislaine Gagnon



Au CHSLD Marcelle-Ferron, le 29 mai 2018, à l'âge de 79 ans et 11 mois est décédée Mme Ghislaine Gagnon, épouse de M. Emilien Leblond, fille de feu Josephat Gagnon et feu Simonne Lagrange. Elle demeurait à Brossard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Edith Cayer), Nicole et Mario (Josée Brissette), ses petits- enfants Sophie, Mathieu et Jérémie. Elle était la sœur de Marie-Reine, feu Wilfrid (Pierrette Dumont), feu Arthur (Bibiane Dumont), feu Cyril, Pierre-Paul (Françoise Roy), Yvon, Angéline et Laurette (Pierre Drouin). Elle était la belle-sœur de Adrien (Germaine Goulet), Aline (Lionel Pouliot), René (Huguette Forgues) et Berthe (Jean-Guy Gagnon). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le vendredi le 15 juin 2018 de 18h à 22h etde 9h à 11h à la :Un merci spécial à tout le personnel de la résidence l'Avantage, du CLSC Samuel-de- Champlain ainsi que du CHSLD Marcelle-Ferron pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD Marcelle-Ferron ou à la Société de Parkinson.