BOIVIN, Thérèse Guay



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 18 mai 2018, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Guay, épouse de monsieur Richard Boivin, fille de feu madame Marie-Berthe Mercier et de feu monsieur Edouard Guay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mireille Boivin (Marco Vezina), sa petite-fille Marie-Berthe Vezina; ses frères et sœurs: Jacques (Lise Simpson), Denise (Régis Marcotte), Nicole (Jean-Claude Bégin), Richard (Lise Leclerc), Ghislain (Anne-Marie Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Guy (Huguette Couture), Édith (feu Claude Cantin), Jeanne (feu André Dufour), Monique (André Beaulieu), feu Françoise (Denis Leclerc), André (Micheline L'Hébreux), feu Dominique, Suzanne (feu Paul Hallé), Pauline et Maurice (Diane Nadeau), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 15 juin 2018, de 18h à 22h, ainsi que le samedi 16 juin 2018, de 8h à 9h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis et spécialement le 2e étage pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Merci à Dre Catherine Jean pour sa grande disponibilité et son bon suivi, ainsi qu'à Dre Marie Plante et Dr William Foster en oncologie à l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière- Appalaches, tél. : 418 387-1230, 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.