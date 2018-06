HUDON, Anita



Au département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Anita Hudon, fille de feu monsieur Théophile Hudon et de feu dame Maria Pelletier. Madame Hudon était originaire de St-Philippe de Néri et demeurait à Québec.de 19h à 20h30.Elle était issue d'une famille de treize enfants; lui survivent : Jean Hudon de l'Ange-Gardien et Réjeanne Hudon Dufour de Berthier sur Mer. Selon ses dernières volontés, les cendres seront déposés au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance à une date ultérieure.