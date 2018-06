Anglade et Sabia dans le secret des dieux

La vice-première ministre du Québec Dominique Anglade et le chef de la Caisse de dépôt et placement Michael Sabia figurent parmi les rares Canadiens à être admis jusqu’à dimanche à l’un des sommets les plus secrets de la planète, le groupe Bilderberg.

La reine des Pays-Bas y est, le prix Nobel de la paix Henri Kissinger aussi. Photo d'archives, Stevens LeBlanc Depuis jeudi, outre Mme Anglade et M. Sabia, le ministre du Commerce international du Canada, François-Philippe Champagne, Patrick Pichette d’iNovia Capital et le Canadien Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, côtoient plus de 125 super-puissants de la finance et de la politique nord-américaine et européenne dans un hôtel de Turin, en Italie.

Fondé en 1954, le groupe Bilderberg tient toutes ses rencontres derrière des portes closes. Le lieu de la réunion varie d’une année à l’autre et est, lui aussi, entouré de mystère. Son but ? « Favoriser le dialogue entre l’Europe et l’Amérique du Nord » sur des questions d’intérêt commun.

En plus de chefs de gouvernements ou de ministres, plusieurs dirigeants d’entreprises dont ceux de Google et d’Airbus, des journalistes et des universitaires reconnus de partout sont aussi de la partie.

Cette année, la montée du populisme en Europe, l’intelligence artificielle, les « fake news » et la présidence de Donald Trump seront abordées.

Ultra-secret, mais essentiel

Le contenu des discussions est toutefois tenu secret. C’est la règle. Ce qui amène son lot de critiques et toutes sortes de théories sur ce qui s’y déroule réellement.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc Dominique Anglade y participe pour la première fois. En entrevue de l’hôtel Torino Lingotto Congress à Turin, elle affirme que ce type de rencontre est essentiel.

« Ça permet au Québec de rayonner. [Le fait que les propos ne puissent être relatés], ça permet d’avoir des discussions franches, et des réponses très franches et directes de nos interlocuteurs », dit-elle.

Plusieurs conférences du genre, comme celle de Davos, sont ouvertes aux médias. « Celle-là est différente. Et c’est bien comme ça », répond-elle.

Photo courtoisie Quant à la participation du président et chef de la direction de la Caisse de dépôt Michael Sabia, son porte-parole, Maxime Chagnon, se borne à dire qu’il s’agit d’une « rencontre privée ».