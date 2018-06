DELISIO, Claude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Claude Delisio, survenu à Québec, le 2 juin 2018. Il était l'époux de madame Ginette Laveau, fils de Marguerite Depin et de feu Jules Delisio. Il habitait à Wendake. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h,. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Isabelle (Mathieu Sioui) et Patrick (Annick Demers); ses petits- enfants: Zachary Laveau, Grégoire Laveau, Megan Sioui, Maleck Sioui et Maverick Sioui; ses frères et sœurs: feu Philippe, Lise, Claudette, Micheline, feu Nicole, Gérard, Louise, feu Pierre, Dominic, Raymond, Monique, Robert, Josée et leur conjoint(e); ses beaux-frères de la famille Laveau: Michel, Pierre, Benoit et leur conjointe. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au Dr Guy Cantin de l'Hôpital du Saint-Sacrement, à l'équipe du CLSC, en particulier Dre Marie-Josée Mailloux ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester #50, Québec (QC) G1K 5Y9, tél.: 418 657-5334 http://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don