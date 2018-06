AUGER, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Auger, époux de dame Anita Labbé, fils de feu monsieur Gaudias Auger et de feu dame Maria Frenette. Il demeurait à Québec, autrefois de Landrienne.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Anita; ses enfants : Sylvain (Andrée Caron) et Ghislain (Nathalie Rivard); ses petits-enfants : Thomas (Audrey Renaud), Laurent, Mireille et Guillaume, son arrière-petit-fils Alistair; ses frères et sœurs : Soeur Fleurette, feu Claude (Réjeanne Labbé), Solange (Noël Langlois), Sœur Yvette, Gaétan (Rita Marcotte), Jean-Paul (Jacqueline Plante), Normand (Solange Pomerleau), Nicole et feu Candide (feu Marcel Bédard) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé : Monique, Édith, Olivon, Eddy, Johnny, Jeannine, Fernand et leurs conjoint(es) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca