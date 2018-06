Cinquième manche décisive

L’arrivée de Maxx Tissenbaum était attendue par le gérant Patrick Scalabrini. Et le Torontois a montré samedi soir pourquoi son ajout était crucial aux succès des Capitales de Québec, produisant quatre points dans une victoire de 8-4 aux dépens des Aigles de Trois-Rivières sur le terrain du Stade Steréo Plus.

« C’est plus que ça, Maxx est allé sur les buts tout le match. Sa moyenne de présences sur les buts est élevée, c’est l’ensemble de son œuvre. Il ne connaîtra pas des tonnes de matchs comme ça, mais on a besoin d’offensive et Maxx apporte exactement ça. On n’est pas la même équipe avec lui », a indiqué le gérant des Capitales, qui s’attendait à ce que son joueur retrouve son synchronisme rapidement.