Coq-à-l’âne

Depuis quelque temps, j’ai de la difficulté à dormir. Ça m’arrive d’avoir ces passes-là. Une de mes amies m’a suggéré de boire de la camomille avant de me coucher. D’accord, mais je me suis posé une question : est-ce qu’il y a des effets secondaires­­­, du genre d’avoir subitement une grande envie de tricoter ?

En fait, juste d’en parler, ça me donne le goût de faire du sucre à la crème... Finalement, pas sûr que c’est une bonne idée, me connaissant et sachant que ma vie est toute sauf ordinaire, j’ai l’impression que si j’en bois, je vais être le premier homme à développer une ménopause.

Je parlais aussi de mes problèmes de sommeil avec un de mes chums qui m’a dit :

– Trouve la source de ton stress. Juste ça, ça va t’aider à dormir, je suis sûr.

– Présentement, la source de mon stress, c’est que je n’arrive­­­ pas à dormir... as-tu d’autres suggestions ?

•••

Je me suis loué un condo dans le Vieux-Montréal pour l’été. Encore une preuve que je fais tout le temps le contraire des autres. D’habitude, les gens se louent un chalet en dehors de la ville. Moi, je vais dans le sens contraire. Anyway, comme je tourne la 2e saison de Max et Livia et que je fais le retour à Énergie pour l’été, me suis dit que c’était plus simple.

Du coup, j’ai retrouvé le plaisir de marcher pour aller à mes meetings ou prendre mon vélo pour aller rejoindre mes chums au resto. L’épicerie, mes courses, tout se fait à pied. En fait, j’ai réalisé que Montréal est une ville plaisante quand t’as pas à conduire à travers.

Sur la terrasse de l’édifice, il y a une piscine et la vue de la terrasse est assez hallucinante. J’ai fait un FaceTime avec ma fille pour lui montrer le paysage.

– Wow ! C’est donc ben hot, j’ai hâte de voir ça.

– Moi aussi, d’ailleurs, j’ai un double des clés pour toi.

– Génial ! Je vais venir avec mes amis faire un petit party.

– Ah oui ? Tu veux faire ça quand ?

– Quand tu seras pas là...

Et c’est comme ça qu’un parent apprend qu’il n’est plus aussi cool qu’il le pensait.

•••

Camomille jour 2. J’ai rêvé que Bono est venu me voir à mon show – il a dû s’apercevoir que les billets étaient moins chers que ceux de U2. Il me parlait comme si ça faisait longtemps qu’on se connaissait et il m’a demandé : « Viens-tu avec moi, faut que j’aille m’acheter des produits naturels et je veux que tu me conseilles ». Quelque chose me dit que je suis le seul humain sur Terre à jamais avoir été au Rachelle-Béry avec Bono dans ses rêves.

•••

Parlant de rêve, j’en ai eu un bizarre et même intense il y a quelques semaines. J’ai rêvé que j’étais à un party de famille et que tout le monde faisait sa petite affaire pour préparer le souper.

Du coup, Dieu est venu me voir et il m’a dit : « Il est temps de partir, je t’emmène avec moi ». Je lui ai répondu : « Pas maintenant, j’ai trop de choses à faire. J’ai même pas fini d’éplucher le blé d’Inde ». Encore une fois, qui a déjà dit ça à Dieu ? Personne, suis pas mal sûr. Après plusieurs minutes de négociation, il a décidé de me laisser retourner sur Terre.

À mon retour, j’ai dit à ma famille : « J’étais mort, mais j’ai convaincu Dieu de rester avec vous ». Tout le monde m’a regardé et ont fait : « Cool ! » avant de retourner à leurs besognes comme si de rien était.

Très drôle de se réveiller fâché contre sa famille sans qu’ils comprennent pourquoi...