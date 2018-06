Déjà un échec

Avant même de commencer, la réunion du G7 à Charlevoix les 8 et 9 juin s’avérait être un échec. Au coût de plus de 600 millions $, le Canada s’y affirmera comme un État policier où tout se passe derrière les clôtures, les barbelés et les bonbonnes de poivre de Cayenne.

Pourquoi ne pas avoir opté plutôt pour la solidarité humaine et décidé d’aider les plus pauvres, notamment de l’Afrique, dont le futur aura un impact sur le nôtre comme on peut le voir dès maintenant ?

Au sommet de Charlevoix, l’Afrique sera discutée à la marge, sinon oubliée ; et pourtant, sa situation actuelle et son avenir devraient nous préoccuper au plus haut point. Selon les projections des Nations unies, 40 % de l’humanité sera africaine en 2100, avec 4,5 milliards d’habitants ; le tiers de la population mondiale de 15 à 29 ans en 2050 vivra en Afrique. Comme l’ONU l’a mis en évidence, près de la moitié de la population africaine (550 millions des 1,5 milliard) vit encore dans la pauvreté, dont 380 millions dans l’extrême pauvreté (revenu de moins de 1,90 $ US/jour).

Des défis énormes

Bien sûr, l’Afrique a progressé au cours des dernières décennies à la fois économiquement et sur le plan social avec l’affirmation d’une société civile africaine qui joue un rôle de plus en plus déterminant. Mais les défis restent énormes. Près de la moitié des jeunes sont sans emploi ; beaucoup tentent d’émigrer vers l’Europe et maintenant de plus en plus vers l’Amérique, migration irrégulière et fort dangereuse, à la merci d’une mafia de passeurs, mais qui ne risque pas de s’arrêter de sitôt. Ces jeunes deviennent aussi la cible des idéologies extrémistes, soit religieuses, soit ethniques, qui nourrissent les conflits entravant le développement et la vie démocratique.

Enfin, nous verrons de plus en plus de réfugiés des changements climatiques qui auront un impact sur les pays les plus pauvres, notamment en Afrique. Cet état de fait représente un immense défi éthique et moral non seulement pour l’Afrique et ses dirigeants, mais aussi pour les dirigeants des pays les plus riches de la planète qui seront reçus dans Charlevoix.

Une occasion manquée

Nous connaissons les thèmes que le Canada a mis de l’avant pour le prochain G7 : croissance économique pour tous et réduction des inégalités et de la pauvreté ; les emplois de l’avenir ; égalité des sexes et autonomisation des femmes ; changements climatiques, protection des océans et production d’énergie propre ; un monde plus pacifique et plus sécuritaire. Tous ces thèmes représentent des défis en particulier pour l’Afrique et nous pensons que le Canada aurait pu mettre de l’avant une initiative forte pour aider les populations de ce continent trop souvent oublié à faire face aux défis immenses auxquels elles sont confrontées et qui auront un impact majeur sur la planète.

Le développement durable et équitable de la planète ne peut se faire sans une lutte crédible contre l’extrême pauvreté et il en va de l’avenir des populations africaines et du nôtre que cet enjeu demeure bien haut dans les priorités internationales.

Notre premier ministre a manqué une belle occasion d’exercer un leadership éclairé à cet égard.