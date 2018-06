E3 2018: Que nous réserve la présentation de Square Enix?

Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest XI et Kingdom Hearts III devraient très certainement figurer en bonne place dans la présentation de l’éditeur Square Enix du 11 juin au salon E3 de Los Angeles.

L’éditeur japonais s’est fait un nom grâce à ces jeux de rôles et d’action, c’est pourquoi le titre Shadow of the Tomb Raider, très attendu sur consoles et ordinateurs en septembre, devrait faire parler de lui lors de cette édition.

Autre titre attendu pour la rentrée scolaire, le titre Dragon Quest XI, qui débarquera sur PC et PS4. La date sur Nintendo Switch n’a pas encore été révélée, peut-être pour ne pas faire de l’ombre à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Autre jeu, plus grand public, Kingdom Hearts III, qui mélange Final Fantasy et les personnages Disney, pourrait aussi être évoqué.

En parlant du titre massivement multijoueurs à succès Final Fantasy XIV, sa dernière extension date de juin 2017, il se pourrait bien qu’une nouvelle mise à jour soit dévoilée la semaine prochaine.

De même, Final Fantasy VII Remake a été annoncé à l’E3 2015 et n’a que très peu fait parler de lui depuis, il est fort possible qu’une date de sortie soit annoncée au salon californien cette année.

Le spin-off Dragon Quest Builder 2 est attendu pour 2018 et pourrait figurer parmi les titres exclusifs de PlayStation, du moins pour son lancement.

Parmi les titres plus confidentiels qui pourraient avoir leur heure de gloire à la présentation de l’éditeur cette année, on attend Left Alive, Life is Strange 2 mais aussi Battalion 1944.