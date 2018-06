EA lance l’E3 2018 avec Fifa 19, Madden 19 et Star Wars: Jedi Fallen Order

Ce samedi, il fait cruellement beau dehors, mais Pèse sur start se terre à la maison pour suivre la conférence d’EA en marge du coup d’envoi des événements liés à l’E3. Un grand sacrifice, en effet.

Plus sérieusement, voici les annonces dévoilées par l’entreprise...

Battlefield V divise toujours

On a eu un plus de détails sur le jeu à venir qui divise déjà la communauté gaming par son inclusion de combattants féminins dans ce jeu — une oeuvre DE FICTION, devons-nous le rappeler — inspiré de la Seconde Guerre mondiale.

Les joueurs pourront surprendre leurs adversaires en sautant par les fenêtres de bâtiments. On pourra également configurer à fond l’apparence des personnages. Il sera également possible de remorquer des canons mitrailleurs pour un maximum de destruction.

L’effet Fortnite

L’annonce qui aura plu le plus au public sur place: le fait qu’il n’y aura pas d’accès premium.

De plus, popularité de PUBG et autre Fortnite obligent, on a annoncé un mode «battle royal» pour Battlefield V.

Des gamers pas contents!

Encore une fois, dans les commentaires de la diffusion en direct (où plus de 250 000 personnes visionnaient la conférence sur YouTube), plusieurs dénonçaient l’introduction de personnages féminins à la série. Ce qui est un peu, beaucoup déprimant.

D’autres détails concernant Battlefield V seront dévoilés demain lors de la conférence Xbox. À suivre donc. Date de parution: 19 octobre 2018

Un peu plus de détails sur FIFA 19

La Ligue des champions de l'UEFA s’invite à l’édition 2019 de FIFA pour le plus grand bonheur des fans de la série.

On annonce également une amélioration de la jouabilité du jeu selon des commentaires reçus de fans et de joueurs pro.

Date de parution: 28 septembre

À propos de FIFA 18...

On a également rappelé que FIFA 18 vient d’être actualisé pour inclure un mode pour la Coupe du monde 2018. De plus, on a précisé que le jeu complet est actuellement téléchargeable gratuitement pour un temps limité.

Origins Acces Premier, le Netflix d’EA, se rebiffe

EA a dévoilé que Battlefield V, FIFA 19, Madden 19 et Anthem seront également offerts sur Origins Acces Premier, son service à la Netflix pour PC. Évidemment, plusieurs jeux en banque de l’entreprise seront également jouables sur la plateforme.

Pour les fans de Star Wars...

Star Wars: Jedi Fallen Order

Un représentant de Respawn a également dévoilé quelques détails sur le prochain jeu de la saga Star Wars.

Son titre? Star Wars: Jedi Fallen Order. On y interprétera un guerrier Jedi. De plus, le jeu se veut sombre et se situera entre les épisodes III et IV des films.

Le jeu sera lancé au cours des Fêtes de 2019.

Des excuses pour Battlefront II!?

Dans un moment fort rafraichissant de la conférence: un employé de Dice est monté sur scène pour «s’excuser» du lancement «maladroit» de Battlefront II et a fait valoir que de nouveaux modes de jeu seront bientôt ajoutés au jeu pour le rendre encore plus agréable.

Aussi à noter: du contenu inspiré du film Solo: A Star Wars Story sera dévoilé la semaine prochaine. De plus, des héros et vilains de la saga Clone Wars seront mis à la disposition des joueurs. Parmi eux: General Grievous, Obi Wan Kenobi, Count Dooku et Anakin Skywalker.

Le premier moment «pause pipi»: Unravel Two

On a montré des extraits du jeu de plateformes coopératif Unravel Two, une suite qu’on promet plus «amusante» du premier chapitre de ce jeu en laine (dans le sens qu’on y contrôle littéralement des personnages faits en laine).

La réaction du public sur place — et en ligne — était plutôt glaciale, malheureusement.

Le jeu est justement lancé aujourd’hui.

Sea Of Solitude, un nouveau jeu «artistique»

Une représante du studio indépendant allemand Jo-Mei, visiblement très nerveuse, a foulé les planches pour présenter Sea Of Solitude, un jeu qui se glisse dans la série EA Originals (comme A Way Out, par exemple).

Sea Of Solitude se veut, comme son nom l’indique, un jeu d’action artistique inspiré de la solitude. On y interprète une jeune femme tellement esseulée qu’elle se transforme en monstre. Le but du jeu est de retrouver son humanité. À noter que la facture visuelle du jeu est magnifique.

La réaction en salle était cruellement timide, par contre. Dommage.

Date de parution: début 2019

Madden 2019

Young Kiv, champion e-sport de Madden 2018, et un joueur des Steelers de Pittsburgh se sont retrouvés sous les feux pour aborder l’édition 2019 de la fameuse série. L’échange, très sympathique, entre les deux a sauvé la conférence d’un trou noir de politesses, d’ailleurs.

On a également diffusé une bande-annonce du jeu sans trop révéler ce qu’il y a de neuf pour l’édition à venir. Arg.

L’autre moment «pause pipi»: Command In Conquer: Rivals

On a également présenté un match de Command In Conquer: Rivals, un jeu mobile compétitif à venir.

Oui, oui. C’était un match entier. En pleine conférence. Cerise sur le sundae: c’était commenté par des gens qui faisaient admirablement semblant de trouver ça excitant. Ouch.

Comme vous vous en doutez, les commentaires sur YouTube et Twitter étaient assassins à souhait.

La version pré alpha du jeu est disponible depuis aujourd’hui.

En conclusion: Anthems, un jeu qui plaira aux fans de Destiny

Moussé tout au long de la conférence, un avant-goût d’Anthem a finalement été diffusé en fin de parcours.

Jeu de Bioware faisant notamment écho à Destiny (pour sa combinaison d’intrigue solo et de mode multijoueur) ainsi qu’à Horizon: Zero Dawn (pour son look), Anthem — qui a déjà été annoncé l’année dernière — a eu droit à une table ronde réunissant trois de ses artisans pour mieux définir son monde «futurisco-préhistorique... genre».