Fraîches fines herbes

Les fines herbes poussent déjà dans votre jardin, garnissent vos jardinières ou occupent une place de choix dans votre réfrigérateur. Assurez-vous de toujours les garder bien au frais, prêtes à agrémenter un repas, dans un contenant approprié.

Le contenant fraîcheur

Jusqu’à deux bouquets de fines herbes peuvent être réservés au frais dans ce contenant signé Starfrit, qui les conservera pendant deux semaines. Et pourquoi ne pas aussi y glisser des asperges ? Son ouverture à l’horizontale facilite l’accès à votre aromate préféré, en plus de permettre un changement d’eau facile. Le panier détachable se nettoie aisément.

La jardinière

Vous préférez garder vos fines herbes en pot, Cole and Mason propose cette jardinière dotée de coussinets en feutre réutilisables qui gardent les herbes bien hydratées, parce qu’ils absorbent l’eau se trouvant dans le réservoir (310 ml) sous-jacent. Un livret d’instruction, d’astuces et des recettes est inclus, pour profiter au maximum de vos herbes fraîches.

Le compartimenté

Cette boîte de grande taille pour fines herbes de Cole and Mason comprend un couvercle aéré laissant les herbes respirer, trois séparateurs créant quatre compartiments, ainsi qu’une fenêtre pour vérifier le niveau de l’eau, afin de remplir le réservoir de 380 ml au moment opportun. En plus, son profil mince convient à la porte du réfrigérateur.

Le panier

Ce contenant à herbes OXO prolonge la vie de vos fines herbes de trois façons. Un panier favorise une circulation de l’air tout autour. Le couvercle retient l’humidité, tandis que l’eau dans la base garde les herbes bien hydratées.

Le cylindre

Placées à la verticale, la tête bien droite et la tige dans l’eau, dans ce contenant cylindrique, les fines herbes maintiennent la position parfaite. Non seulement elles ne seront pas abîmées, mais l’eau à la base les gardera bien vertes et bien fraîches. Il suffira de retirer le petit bouchon pour remplir le réservoir au besoin.