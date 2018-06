La plus importante activité de collecte de fonds pour la Fondation Philippe Boucher se tient aujourd’hui dans les allées du club de golf Lotbinière avec la tenue de la Classique des Étoiles 2018.

La Classique de golf pourra compter sur la présence évidemment de Philippe Boucher, mais aussi de David Desharnais et Antoine Vermette. La Fondation Philippe Boucher vient en aide aux enfants défavorisés que le hasard de la vie a privés d’une capacité physique ou mentale. Vous pouvez faire un don à la Fondation Philippe Boucher à https://www.fondationphilippeboucher.com.

Au cœur de vos passions

La 15e soirée Au cœur de vos passions de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui se tenait le 2 juin dernier dans la toute nouvelle salle du Manège militaire Voltigeurs de Québec, a réuni 650 convives et a permis d’amasser la somme historique de 600 000 $ de profits nets, fracassant tous les records en cette année spéciale soulignant le centenaire de l’Institut. Depuis sa création, cet événement a permis d’amasser près de 3 millions $, contribuant à soutenir le développement de l’Institut, le seul centre au Québec à offrir sous un même toit des soins spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en obésité-métabolisme. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Josée Giguère de la Fondation IUCPQ ; Me Jean M. Gagné de Fasken ; sœur Monique Gervais, des Sœurs de la Charité de Québec ; Nadine Renaud-Tinker de RBC Banque Royale ; Alban D’Amours de Cominar ; Martine Péloquin de Valéro - raffinerie Jean-Gaulin ; Pierre Jobin de TVA Québec et Denis Bouchard de l’IUCPQ-UL.

Retrouvailles réussies

Soixante-huit (68) finissants du Petit Séminaire de Québec de 1968 se sont retrouvés, le 25 mai dernier, dans leur alma mater, à l’occasion de retrouvailles qualifiées d’émouvantes par le comité organisateur. Malgré les années et des cheminements différents pour plusieurs, l’amitié et la solidarité entre les finissants semblaient inébranlables et indéfectibles. La commémoration des 20 confrères décédés fut l’un des moments forts de ce conventum au cours duquel un encan silencieux a permis de remettre 2 500 $ à la Fondation du Collège Mgr de Laval, dont la mission est de soutenir le développement et le rayonnement du Collège François-de-Laval et de son projet éducatif. Voici la photo de « famille » de ces finissants, 50 ans plus tard.

Une tradition

Le 27e Souper homard au profit du Club Kiwanis de Québec, qui s’est tenu le 31 mai dernier à l’Espace Dalhousie du Terminal de croisières du Port de Québec, sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, directrice générale de STRUCTURA Conseils, a permis d’amasser 61 000 $ qui serviront à ce que les enfants de la ville de Québec dans le besoin soient au chaud en hiver, aient le ventre plein à l’école et puissent avoir confiance en eux dans la vie. Sur la photo de gauche à droite : Nathalie Ferreras, présidente du club Kiwanis de Québec et présidente associée chez Juris Vision ; Sylvain Marcel, animateur de la soirée ; Nicolas Gignac, nouveau porte-parole du club Kiwanis de Québec et Annie Fortin, présidente d’honneur du souper.

Anniversaires

Natalie Portman (photo), actrice d’origine israélienne (Star Wars) 37 ans... Martine Francke, comédienne et conjointe du comédien André Robitaille, 53 ans... Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, 54 ans... Johnny Depp, acteur américain (Pirates des Caraïbes), 55 ans... Michael J. Fox, acteur canadien (natif d’Edmonton), 57 ans... Francine Raymond, chanteuse (Souvenirs retrouvés) 62 ans.

Disparus

Le 9 juin 2017. Adam West (photo), 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman... 2016. Brooks Thompson (photo), 45 ans, joueur et entraîneur de basketball... 2015. James Last, 86 ans, compositeur et chef d’orchestre allemand qui a vendu des millions d’albums­­ au cours de sa carrière qui s’est étendue sur 50 ans... 2011. Claude Léveillée, 78 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.