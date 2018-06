Le Grand Prix commémore la coupe Stanley de 1993

Afin de célébrer le 25e anniversaire de la dernière conquête de la coupe Stanley du Canadien de Montréal, le Grand Prix du Canada a invité les membres de l’édition de 1993 au salon 93 du Ritz-Carlton, vendredi soir.

L’ancien entraîneur du Tricolore Jacques Demers, qui a fait une courte apparition jeudi au Sénat, s’est présenté sur le tapis rouge entouré d’une dizaine de ses anciens joueurs.

Victime de deux AVC au cours des dernières années, le sénateur a été sur place pendant 90 minutes. Disponible pour une prise de photos, il a laissé parler Patrice Brisebois et Guy Carbonneau en son nom.

Outre Brisebois et Carbonneau, Vincent Damphousse et Jean-Jacques Daigneault étaient sur place. Parmi les membres de la direction, Serge Savard, Geoff Molson et Réjean Houle étaient du rendez-vous.

Stéphane Lebeau, Benoit Brunet, Jesse Bélanger, Gary Leaman et Kirk Muller avaient également confirmé leur présence, mais ils n’ont pas paradé sur le tapis rouge.

Le capitaine actuel du Canadien de Montréal Max Pacioretty était aussi de la partie.