Les Alouettes échappent une avance dans leur dernier match préparatoire

MONTRÉAL - Tout allait comme sur des roulettes pour les Alouettes, samedi après-midi au Stade Percival-Molson, jusqu’à ce que les revirements offrent la victoire sur un plateau d’argent au compte de 30-15 aux Tiger-Cats de Hamilton, lors du deuxième et dernier match préparatoire du club montréalais.



La première demie était dominée dans toutes les facettes du jeu par la troupe de Mike Sherman avant que le spécialiste des retours de bottés Stefan Logan cause un revirement. Placé à ligne de 35 verges pour recevoir le dégagement, il a voulu feinter ses rivaux avant de capter le ballon, si bien que le ballon s’est retrouvé au sol et a été recouvré par les visiteurs. Il n’en fallait pas plus pour redonner vie aux Tiger-Cats amorphes jusque-là.

L’entraîneur-chef June Jones en a profité pour envoyer dans la mêlée Johnny Manziel qui, pour sa première séquence, a mené les siens à un majeur. «Johnny Football» a rejoint Alex Green dans la zone des buts pour réduire l’écart de moitié. Avant ça, les favoris de la foule étaient seuls sur le terrain. Un placement de Boris Bodé, un touché de Tyrell Sutton sur une course de 10 verges.

Bédé a toutefois raté deux tentatives de placement, qui ont mené à des simples. L’unité défensive a fait reculer les Tiger-Cats si bien que leur botteur Kirim Hajrullahu n’a eu d’autres choix que d’accorder un touché de sûreté.

Après deux placements des visiteurs, Garrett Fugate, venu remplacer le quart-arrière partant des Alouettes Drew Willy au cours du troisième quart, a vu une de ses passes être interceptée par Joel Ross, qui a filé tout droit vers la zone payante pour donner les devants aux Tiger-Cats pour la première fois du match.

Sur la séquence suivante, Fugate a échappé le ballon, ce qui a ramené l’unité offensive des visiteurs sur le terrain. L’adversaire en a profité pour réussir un placement, grâce à Félix Faubert-Lussier.

Bon match pour Drew Willy

Favori pour mériter le titre de quart-arrière numéro 1 de la formation montréalaise, Willy n’a pas mal fait en dirigeant l’attaque, mais chaque fois qu’il a tenté une longue passe, celle-ci manquait de précision. Il aura complété 10 de ses 18 passes tentées pour des gains de 105 verges avant de céder sa place à Fugate.

La formation ontarienne a ajouté un autre majeur sur une course du Québécois Sean Thomas Erlington.

Un autre simple des Alouettes, sur un dégagement, a complété la marque.

Les Alouettes entameront leur saison samedi prochain en visitant les Lions de la Colombie-Britannique.