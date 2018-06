Les joueurs des Capitals de Washington sont encore sur la «rumba»!

Deux jours après avoir gagné la coupe Stanley, Alex Ovechkin et d’autres joueurs des Capitals de Washington ont toujours le cœur à la fête.

Ils étaient d’ailleurs au match de baseball des Nationals, samedi.

En pleine entrevue, bière à la main, Tom Wilson et Ovy, entre autres, ont même chanté We are the champions de Queen.

C’est très drôle!

Par ailleurs, une rumeur veut qu’Ovechkin n’ait pas quitté le prestigieux trophée depuis jeudi...