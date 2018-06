Les Marlins perdent encore devant une maigre foule

Travis Jankowski a dénoué l’impasse à l’aide d’un simple en début de huitième manche, et les Padres de San Diego ont défait les Marlins au compte de 5-4, samedi, devant moins de 13 000 spectateurs à Miami.

Le joueur d’arrêt-court Freddy Galvis a claqué un circuit de deux points pour les gagnants. Cory Spangenberg, Galvis et Jankowski ont chacun récolté deux coups sûrs.

L’artilleur Tyson Ross a concédé quatre points, dont trois mérités, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers. Craig Stammen (4-0) a été crédité du gain, alors que Kirby Yates a signé son deuxième sauvetage de l’année.

Pour les pauvres Marlins, qui affichent un dossier de 23-41 cette saison, Derek Dietrich a cogné une longue balle en solo. Dan Straily a donné quatre points et neuf coups sûrs en trois manches et deux tiers. Drew Rucinski (1-1) a subi le revers.