Mallex Smith s’illustre dans un gain des Rays

Mallex Smith a produit un point à l’aide d’un triple, samedi, à St. Petersburg, où les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Mariners de Seattle par la marque de 7-3.

En plus de pousser Carlos Gomez à la plaque en troisième manche, Smith a marqué deux points et réussi trois coups sûrs en quatre présences dans le rectangle des frappeurs.

Daniel Robertson, Matt Duffy, Joey Wendle, Christian Arroyo et Jesús Sucre ont chacun produit un point pour l’équipe locale.

Du côté des Mariners, Kyle Seager a produit deux points, tandis que Nelson Cruz a complété la marque avec son 12e circuit de la campagne.

Blake Snell (8-3) a signé la victoire. En six manches sur la butte, le partant des Rays a concédé deux points, dont un mérité, sept coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer un frappeur sur des prises. Pour sa part, Chaz Roe a réalisé son premier sauvetage de la saison.

Felix Hernandez (6-5) a encaissé le revers après avoir accordé six points, dont cinq mérités, en trois manches.