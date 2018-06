Mieux vaut prévenir

La question était sur toutes les lèvres hier : a-t-on exagéré les mesures de précaution et de sécurité à Québec, à l’occasion de la tenue du Sommet du G7 ?

Clément Saint-Laurent est l’un des propriétaires de la plus vieille épicerie en Amérique du Nord, J. A. Moisan, qui a pignon sur rue au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 1871.

À ses yeux, on a clairement « amplifié » la menace et les gens de Québec ont eu peur. Résultat, ils sont restés chez eux et jamais il n’a vu le secteur aussi désert par un aussi beau 8 juin.

Malgré tout, et comme bien des commerçants et résidents de la haute-ville, M. Saint-Laurent préférait de loin la situation à ce qu’il a vécu en 2001, en marge du Sommet des Amériques.

Ses associés et lui avaient choisi cette fois aussi de garder l’épicerie ouverte, rue Saint-Jean, mais avaient dû fermer en catastrophe après quelques heures, sur la recommandation des policiers qui s’apprêtaient à inonder le quartier de gaz lacrymogène.

« Ça se passait juste devant notre vitrine », raconte le coloré homme d’affaires, chapeau melon sur la tête derrière le comptoir d’un authentique magasin général du 19e siècle.

Clairement, il n’apprécie pas de revenir sur cet épisode du passé. Ses associés et lui n’ont finalement pu récupérer que le quart des montants réclamés en dommages.

Même s’il aurait pu être nerveux, 17 ans plus tard, il n’appréhendait pas de grabuge. « Si ça n’a pas brassé jusqu’à présent, il n’y aura rien de plus demain », a-t-il prédit.

Non loin de là, les sœurs Marie-Claude et Pascale Boyer dégustaient paisiblement une gelato sous le soleil. L’une habite Montréal, l’autre la Baie des Chaleurs. Elles avaient planifié ce séjour à Québec bien avant qu’on parle du Sommet du G7, et ne regrettaient nullement d’avoir maintenu leurs plans.

« Il y avait quelques boutiques placardées et fermées, mais rien de plus. C’est beau Québec », de dire Marie-Claude.

Que des touristes

Les touristes que j’ai croisés dans le Vieux-Québec avaient tous le sourire aux lèvres et l’impression « d’avoir la ville pour eux seuls ».

Si les hordes de policiers pouvaient être impressionnantes sur le boulevard René-Lévesque, elles se faisaient tout de même beaucoup plus discrètes dans les secteurs touristiques.

Je n’ai croisé personne d’inquiet ou dévasté, comme ça avait été le cas en 2001. La situation était sous contrôle et les autorités ont veillé au grain.

Les commerçants n’avaient même pas à se soucier de problèmes de réclamation, la Ville et le gouvernement du Québec ayant annoncé un programme d’aide financière temporaire qui, si la tendance se maintient, n’aura pas servi.

Image sauvegardée

Il est triste de devoir dépenser autant d’argent et d’engager autant d’efforts pour éviter la casse ou les actes terroristes, mais on n’y échappe plus.

Comme me disaient des touristes venus du Jura français, croisés dans les jardins de l’hôtel de ville, on ne se surprend plus de telles mesures.

« Chez nous aussi, c’est comme ça, lorsqu’il y a des événements du genre », m’a dit Marie-Claude Perrin.

Mieux vaut prévenir que guérir, dit le proverbe, et malgré l’abondance policière dans certains secteurs, Québec aura réussi à conserver, jusqu’à maintenant, son image de ville paisible où il fait bon vivre.